中國大陸外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會。有記者提問，總部位於華盛頓的智庫戰略與國際研究中心（CSIS）本周一份報告顯示，中國大陸在南極洲的一個研究站自2018年以來首次恢復建設。這引起了澳洲和其他西方國家對研究站可能用於監視的擔憂。對此，汪文斌表示，所提到的有關的關切是必要的。中國大陸作為《南極條約》的協商國，始終按照南極條約體系相關的規定開展活動。

汪文斌指出，中方南極站的建設完全符合南極國際規則和程序，將有利於增進人類對南極的科學認知，為中方與各國南極科學考察合作提供平台，促進南極和平及可持續發展。

外電報導，根據今年1月拍攝到的衛星圖像，中方第五座南極考察站羅斯海新站已恢復施工，占地約5000平方米的站址上出現了多處新的支持設施、臨時性建築、主建築地基以及一片直升機停機坪。羅斯海新站位於羅斯海沿岸的恩科斯堡島（也稱難言島）。

戰略與國際研究中心的報告稱，該考察站自2018年起開始施工，但此後幾年間建設工作一度中斷。該智庫預計，羅斯海新站將在2024年完成建設，屆時將包括一個科學研究和觀察區、一座能源設施、一座主建築、一座物流設施和一座供中國大陸極地破冰船雪龍號停靠的碼頭。