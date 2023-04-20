少年槍手搭小黃連轟當鋪51槍！ 司機驚恐：嚇到腿軟

新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，17歲劉姓少年在土城區青仁路搭乘計程車前往當舖，下車後門都沒關，直接朝當鋪走去，並從背包內拿出預藏的改造步槍，接連掃射51槍，計程司機見狀嚇到踩不到油門。

今（20）日早8時許土城區四川路一間當鋪遭連開51槍，警方調查，17歲劉姓少年在土城區青仁路路邊攔了一輛計程車，要司機開到四川路一間當鋪，車子剛抵達，少年就直接下車，車門都沒有關，他就朝當鋪走去，並從背包內拿出槍枝，直接對著當鋪大門連開51槍。

司機聽到槍聲嚇一大跳，一時不知所措，少年開完槍後隨即回到計程車上，「載我到板橋大觀派出所」，司機這時已嚇到腿軟，差點踩不到油門，劉男在途中還打了電話給律師，相約大觀派出所見面。

警方表示，少年自行前往派出所投案，他向警方供稱，自己是當舖前員工，彼此有勞資糾紛，才會不滿開槍。警方事後在當舖鐵門採集到51個彈孔，並對少年說法存疑，懷疑有黑幫介入，目前調閱監視器、槍枝送往鑑定，並針對案發原因及槍枝來源深入追查中。