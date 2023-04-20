六是調高退職所得定額免稅金額；七是調高課稅級距金額；八是賑濟烏克蘭捐款可全額列報扣除額；九是領取政府疫情補助款免稅。

匯豐調高投資評等 輝達股價創1年新高
普發現金到手別忘繳稅 免得被收滯納金
疫情已經趨穩 今年報稅不延長到5月底止
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