5月即將報稅，財政部高雄國稅局指出，今年綜所稅有九大利多，一是調高基本生活費，每人基本生活費19.6萬元，較110年增加4,000元；二是調高免稅額；三是調高標準扣除額；四是調高薪資特別扣除額，每人每年20.7萬元為限，較110年提高7,000元；五是調高身心障礙特別扣除額7,000元至每人每年20.7萬元。