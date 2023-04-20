六是調高退職所得定額免稅金額；七是調高課稅級距金額；八是賑濟烏克蘭捐款可全額列報扣除額；九是領取政府疫情補助款免稅。
綜所稅報稅 今年有九大利多
5月即將報稅，財政部高雄國稅局指出，今年綜所稅有九大利多，一是調高基本生活費，每人基本生活費19.6萬元，較110年增加4,000元；二是調高免稅額；三是調高標準扣除額；四是調高薪資特別扣除額，每人每年20.7萬元為限，較110年提高7,000元；五是調高身心障礙特別扣除額7,000元至每人每年20.7萬元。
5月即將報稅，財政部高雄國稅局指出，今年綜所稅有九大利多，一是調高基本生活費，每人基本生活費19.6萬元，較110年增加4,000元；二是調高免稅額；三是調高標準扣除額；四是調高薪資特別扣除額，每人每年20.7萬元為限，較110年提高7,000元；五是調高身心障礙特別扣除額7,000元至每人每年20.7萬元。
六是調高退職所得定額免稅金額；七是調高課稅級距金額；八是賑濟烏克蘭捐款可全額列報扣除額；九是領取政府疫情補助款免稅。
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