近來飛返（Flyback）功能計時碼表蔚為風尚，各家腕表品牌紛紛致力研發，殊不知早在100年前，浪琴（Longines）早就研發了飛返計時腕表並登記專利，在30年代引領風潮。為了向品牌領先百年的製表技術致敬，浪琴發表全新先行者系列SPIRIT FLYBACK腕表，全球總裁Matthias Breschan為此還親自訪台，與台灣表迷與媒體分享浪琴逾190 年的光榮歷史。

浪琴表全球總裁Matthias Breschan親自訪台，與台灣媒體分享品牌逾190年的光榮歷史。（Longines提供）

今年全新發表的浪琴表先行者系列SPIRIT FLYBACK腕表，不僅是一款配置飛返功能的計時碼表，且是系列中首次採用透明底蓋設計，讓表迷可清晰看到配備抗磁矽游絲頂尖技術的L791.4獨家機芯運轉盛況，該表獲得瑞士官方天文台COSC認證，為百年飛返製表技術的傳承立下新的里程碑。

浪琴表先行者系列SPIRIT FLYBACK飛返計時腕表，黑色太陽放射紋面盤搭NATO表帶，14萬5200元。（Longines提供）

於2020年7月接下總裁重任的Matthias Breschan指出，新冠肺炎衝擊鐘表業，他雖是臨危授命，但對浪琴有著無比的信心，因為浪琴擁有優異的製表技術與光榮的歷史，這兩年浪琴銷售業績反倒逆勢成長，甚至比疫情爆發前還要好。

浪琴表先行者系列SPIRIT FLYBACK飛返計時腕表，藍色太陽放射紋面盤搭皮革表帶，14萬5200元。（Longines提供）

浪琴表先行者系列SPIRIT FLYBACK飛返計時腕表，藍色太陽放射紋面盤搭鋼表帶，14萬8700元。（Longines提供）

Matthias Breschan指出，浪琴商品力很強，1908年首創研發兩地時間懷表，1911年創製全球第一款最早面市的計時碼表、1925年研發首款第二時區腕表，就連時下最流行的飛返計時功能，浪琴早在1925年就已研發，並在1936年獲得專利，如今在浪琴博物館裡，還保留1925年搭載兩枚獨立按鈕的飛返計時腕表的檔案記錄，於1928年創下首位飛越南極世界紀錄的飛行家Richard Byrd，也曾在1939年配戴浪琴飛返計時腕表完成飛越南極的壯舉。

除了向技術傳承致敬，浪琴也不忘技術再升級，先行者系列SPIRIT FLYBACK飛返計時腕表配備抗磁矽游絲的浪琴表獨家L.791.4機芯，驅動更加平順精準，並獲得瑞士官方天文台的COSC認證，表底蓋鐫刻代表浪琴表SPIRIT系列的地球圖案。