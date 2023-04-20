有感於毒品氾濫，且許多毒蟲藏身在公寓大廈內，恐引發治安問題，台中市議會20日進行公寓大廈內吸食K他命專案報告，有議員爆料指出，西屯區一處社區民眾聞到吸K的臭味，在群組內反映後，該名毒蟲在警察來查前一晚就連夜搬走，要求警方應建立快速的通報、查緝管道，並呼籲中央修法加重刑責。

台中市議會20日進行公寓大廈內吸食K他命專案報告，市議員朱暖英關心毒品進入社區的問題。(朱暖英提供)

台中市議員朱暖英、江和樹、吳瓊華及陳政顯、陳俞融、林祈烽、張廖乃綸、黃健豪等，紛紛針對公寓大廈內吸毒問題提出看法。

林祈烽指出，他接獲陳情，指西屯區一處公寓大樓的樓梯間充斥令人作嘔的塑膠味，該種臭味就像是有人在拉K，經反映都沒改善，後來居民在群組PO文詢問是否能報警處理，未料，該名承租戶在警察上門前就連夜搬走，警方英針對有吸毒者藏匿的更風險大樓加強管制。

市議員張廖乃綸指出，警方應建立迅速的通報平台，若社區居民或管委會發現有人疑似施用毒品，能獲得立即處理。(張廖乃綸提供)

張廖乃綸則說，台中市警局執行安居緝毒專案，2星期查獲毒品案167件、195人，成效雖好，卻也顯見毒品問題嚴重，甚至已經進入社區，警方應建立迅速的通報平台，若社區居民或管委會發現有人疑似施用毒品，能獲得立即處理。

陳俞融說，台中市列管的毒品治安顧慮人口截至今年4月有2180人，其中北區占了127人、是全市第5多；北區因租屋人口多，人口複雜，甚至現在還可發現有人在英才公園吸食強力膠的情況，形成治安死角。

警察局指出，各分局平時藉由各種座談與社區、里鄰長密切聯繫，並強化建立「反毒通報網」，也呼籲民眾若發現社區住戶有異常，可立即撥打電話報案，轄區警員會蒐集該住戶的資訊與相關動態，確保及犯罪資料，若發現有製造、運輸或販賣毒品等行為，將進行查緝。

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