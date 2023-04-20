韓國是否應提供致命性援助，過去一段時間成為爭論的焦點。韓國政府表示，它將繼續關注局勢的發展，並基於人道主義和國際法的立場採取行動。韓國總統府週四（20）表示，是否提供致命武器協助烏克蘭對抗俄羅斯的決定，將取決於莫斯科方面的行動。

據《韓聯社》20日報導，先前韓國提供給烏克蘭的援助主要是非致命性援助，像是，防彈背心、頭盔、醫療用品和即食軍糧 (MRE) 等物品。並向烏克蘭派遣了一支醫療隊。此外，韓國還與烏克蘭簽署了經濟合作協議，承諾提供1.5億美元（近新台幣45.87億元）的貸款。

韓國總統尹錫悅在接受路透社採訪時，暗示南韓提供烏克蘭的協助可能不限於人道或財務支援，如果烏克蘭面臨對平民的大規模攻擊，那麼維持目前南韓僅提供非致命性援助的方針可能會變的很「困難」。

對此克林姆林宮警告，向烏克蘭提供軍事援助將意味著首爾在某種程度上介入衝突。

而南韓總統府的官員對記者表示：「總統的話是一個常識和原則性的回應。俄羅斯當局評論的是一件不存在的事情，但我們可以反過來想，未來是否會提供烏軍武器的決定將取決於俄羅斯。」