日本音樂大師坂本龍一上月底在東京癌逝，享壽71歲，他生前曾為無數電影譜曲配樂，音樂作品享譽國際，在樂壇早已是國寶級人物。他的身分相當多元，不但為電影作曲，也親自上陣演戲，影史經典《俘虜》開啟坂本龍一的電影配樂生涯，更憑藉《末代皇帝》榮獲奧斯卡最佳原創電影配樂，這2部經典作，與他所操刀榮獲金球獎最佳原創配樂的《遮蔽的天空》，和榮獲香港電影金像獎最佳配樂獎的《第一爐香》，以及《高跟鞋》、《星星知我心》、《惡水真相》、《坂本龍一：終章》、《坂本龍一：async紐約現場》等片，即將於本月底舉行「坂本龍一紀念影展」重新上映。

坂本龍一憑藉《末代皇帝》榮獲第60屆奧斯卡最佳原創電影配樂。（甲上娛樂提供）

坂本龍一無疑是當代最偉大的音樂家，曾和許多國際知名的金獎導演合作，包括奧斯卡大導柏納多貝托魯奇《末代皇帝》、《遮蔽的天空》、日本名導大島渚《俘虜》、西班牙鬼才導演佩卓阿莫多瓦《高跟鞋》、金獎導演阿利安卓崗札雷伊納利圖《神鬼獵人》、國際名導蔡明亮《你的臉》、日本名導半野喜弘執導的台日合作片《亡命之途》、香港金獎名導許鞍華《第一爐香》等電影譜出無數動人配樂。他最具代表性的作品，是為經典史詩鉅作《末代皇帝》所創作的音樂，電影講述滿清末代皇帝溥儀的傳奇一生，坂本龍一的配樂作品相得益彰，而他自己也在電影裡參演一角，飾演監控溥儀的日滿電影協會會長「甘粕正彥」，該片於1988年在台上映，除了是全台年度票房冠軍，也是台灣影史首部票房破億電影。

他在1983年也曾參演了日本名導大島渚執導《俘虜》，飾演一名跋扈的日軍營長，甚至與英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊上演「同性之愛」，大衛鮑伊在坂本龍一臉上獻上深情一吻，成為名留影史、震撼全球的「禁忌之吻」。《俘虜》不僅是他大銀幕的演出初體驗，更是他踏入電影配樂的起點，大島渚導演大膽起用毛遂自薦的坂本龍一擔當電影配樂，並給了他3個月的寬裕時間創作，電影主題曲〈禁色〉叫好又叫座，將坂本龍一的音樂事業推上高峰，榮獲英國電影金像獎最佳電影配樂，而他與大衛鮑伊和北野武在片中的合作，也堪稱當年的夢幻陣容，更榮登坎城影展評審團激賞大獎殊榮。

另外，坂本龍一也曾替台灣名導蔡明亮的電影《你的臉》製作配樂，並榮獲台北電影獎最佳配樂獎，也為2019年台日電影《亡命之途》配樂，更來台宣傳站台，與台灣相當有緣份。「坂本龍一紀念影展」將於4月27日至5月11日經典重映，4月29日在MUVIE CINEMAS將舉行「坂本龍一：國際級音樂大師x經典電影x 音樂演奏會」限定特別場，特邀台灣風動室內樂團，聯手打造坂本龍一音樂電影盛宴，由23人管樂團編制於TITAN巨幕廳現場演奏《末代皇帝》、《遮蔽的天空》、《俘虜》3部經典電影配樂，細膩詮釋一代音樂大師扣人心弦的傳奇樂曲，帶來撼動人心、激起漣漪的靈魂詩章。