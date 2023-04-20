華梵大學4月19日起舉辦「蘭亭詠」兩岸名家書法展，邀請兩岸書法名家20人聯合展出以《蘭亭集序》為本的精彩書法作品。（華梵大學提供）

蘭亭盛會再現華梵大學東亞書法研究中心！華梵大學4月19日起舉辦「蘭亭詠」兩岸名家書法展，邀請兩岸書法名家20人聯合展出以《蘭亭集序》為本的精彩書法作品，為疫情後重啟兩岸文化交流再現契機。

被譽爲「天下第一行書」的《蘭亭集序》是東亞文化的重要資產，由書法家王羲之所作，是晉代書法成就的代表。其絕妙之處在於，共計324字的《蘭亭集序》凡是重複的字皆無雷同、各具風韻，蘭亭集會日在農曆3月3日更被書壇訂為「蘭亭書法節」。

因此，華梵大學特於4月19日起舉辦「蘭亭詠」兩岸名家書法展，展出陳坤一、李郁周、林隆達、蔡明讚、白砥、潘善助、沈樂平、唐楷之、陳勝凱、黃智陽、蔡耀慶、林俊臣、蕭一凡、陳一郎、於同生、鄧君浩、陳伯南、陳磊、趙順卿、徐正嫣等書法名家共40件作品，成為兩岸書壇的盛事。

華梵大學藝術學院院長黃智陽是活動主辦人，黃表示，華梵大學特別注重藝術教育，希望此次「蘭亭詠」活動能成為疫後兩岸文化交流的重要契機，來自上海的中國書法家協會副主席潘善助也通過視訊特別致辭，期待兩岸書壇能以華梵大學舉辦的「蘭亭詠」盛事為契機，走向更多元深入的交流，攜手弘揚傳統書法精神，推動當代書法文化的發展。

開幕活動還邀請到中國書法學會顧問陳坤一、書法教育月刊社社長蔡明讚、華梵大學校長林從一、人文與藝術學院院長黃智陽、國立台灣藝術大學兼任教授林隆達等人現場揮毫，各自題記《蘭亭集序》中的一句話，作為「華梵蘭亭會」的歷史見證，將全場氣氛帶到最高點。

華梵「蘭亭詠」兩岸名家邀請展即日起至5月5日，在華梵大學圖書資訊大樓四樓與東亞書法研究中心展出，並計畫在7月28日至8月17日移至新北市板橋區「橋藝術空間」續展，歡迎各界人士前往參觀。