受鋒面影響，自昨夜開始到今天白天，中部大雨不斷！台中市東區今天下午傳出復興路與復興東一路口附近人行步道，有1棵約3樓高倒塌路樹，目前警方在現場拉起封鎖線並指揮交通，請相關單位將路樹協助清除。

東區派出所指出，20日下午接獲民眾報案指稱，東區復興路與復興東一路口的1棵大榕樹突然倒塌在人行道上，警方到場發現路樹向人行道內側方向傾倒，所幸未影響道路通行及人員受傷。