由高雄市巧固球協會、亞洲太平洋巧固球總會主辦的「第四屆港都盃沙灘巧固球賽」4／21將在路竹體育園區沙灘巧固球場展開，今年首次實施全國融合組比賽，讓身心障礙學生也可以下場運動，有來自7縣市8所設有特教班及高職綜合職能科學校參加，總計32個單位學校75隊參賽，踴躍情況更勝往年。

第四屆港都盃沙灘巧固球賽4月21日至24日，在路竹體育園區沙灘巧固球場展開。（高雄市巧固球協會提供）

港都盃沙灘巧固球賽4月21日至24日，在路竹體育園區沙灘巧固球場展開。大會第一次開辦全國融合組比賽，期望身心障礙學生也能下場一起運動參與競賽，這次計有高雄市立三民家商、高雄市立中正高工、國立臺南大學附屬啟聰學校、國立佳冬農校、國立基隆商工、國立新化高工、臺南市立西港國中、苗栗縣身心障礙運動俱樂部（苗栗特教、嘉義特教、和美實驗學校三校特教師組隊）等來自7縣市8所特教班及高職綜合職能科代表隊參加。

路竹體育園區沙灘巧固球場為全國首座標準沙灘巧固球場地。（高雄市巧固球協會提供）

大會並實施布蘭德精神獎，生活、道德、團隊表現好的選三隊，各組獲得冠軍球隊從中遴選最佳攻擊手和亞軍有最佳防守員獎章。鼓勵選手們贏要贏到對方心理而做最大的努力，不要只有贏技術，而沒有運動精神與道德。比賽總會有輸贏，而贏不能損及別人，可以高興，但不要讓別人感覺囂張或鄙視對手。輸也不用氣餒，勇敢面對，有方法再努力就會成功。

高雄市巧固球協會會長邱志偉立委長期關注巧固球運動推展，副會長黃明太議員則擔任路中體育班後援會總會長，也支持巧固球推廣。高雄市政府在路竹體育園區設置全國首座標準沙灘巧固球場地，提供專屬巧固球訓練場。

由於今年報名隊伍踴躍，75支隊伍在沙灘場地比賽，只打二節、每一節限8分鐘，中間休息3分鐘。此外，今年8月18至20日高雄市將舉辦「第三屆亞太盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，這次比賽前三名單位可籌組城市代表隊，參加中華台北B隊的比賽。

港都盃沙灘巧固球賽4月21日至24日比賽期間，高雄市巧固球協會FB進行youtube中文直播，觀看線上直播，還有機會獲得全新巧固球球網、絕版2009世運泡綿球、限量總會毛巾、巧固球瑞士刀等獎品，但每人僅有1次獲獎機會。另同時在亞太巧固球總會FB特別邀請非洲冠軍隊教練和隊長做法文講評直播。