有些人談了戀愛，就想整天跟愛人待在一起，但有的人則相反，就算有戀愛對象，還是會給彼此私人空間。《搜狐網》近日分享愛情裡懂拿捏分寸的4星座，他們彼此信任，給愛人自由空間，感情容易走得更長遠。

1、水瓶座

對於水瓶座而言，每個人都是獨立個體，不應依賴別人生活，所以無論幾歲或生活出現哪些變化，都不會改變他們的獨立性，此外水瓶座善於處理感情，知道熱戀期總會想與愛人長相廝守，但他們要的不僅僅是短暫的甜蜜，而是能走更遠的感情，所以他們會拿捏分寸，留給彼此個人空間，戀情才能長長久久。

2、摩羯座

摩羯座是一個理性的星座，認為生活不只有戀愛，還有工作、學習和家人等，所以就算有了對象，也不會想成天與愛人黏在一起，反而會規畫好時間，不嚮往兩人形影不離的生活，比較喜歡為了共同未來而努力的感覺，或是在拚命的路途上相遇，一起共患難，健康的愛情觀，使他們的戀情通常都維持很久。

3、雙子座

雙子座雖然戀愛次數少，但曖昧經驗豐富，對感情有獨到的見解，認為經營一段戀情，並不是要經常與愛人黏在一起，相反的是要與對方保持一定距離，留給伴侶和自己一些私人空間，正所謂的「小別勝新婚」，平時還會安排參加不一樣的活動，增加感情的新鮮感，因此他們談戀愛通常也更長久。

4、射手座

射手座感情中很需要個人空間，他們的生活不可能只繞著一人轉，即使有了心儀的對象，也會控制好自己的心態，生怕一不小心露出內心想法，反被對方牽著鼻子走，就算與喜歡的人在一起了，他們的也不會為對方改變，另一半若是太黏人，反而會讓他們很反感。