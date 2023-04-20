《執事牌》造型一卡通。（一卡通公司提供／高雄洪靖宜傳真）

為期9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將正式啟程，一卡通公司已持續5年與大甲鎮瀾宮合作，開發多款一卡通文創紀念商品。今年一卡通再次發揮創意，配合繞境製作3款木質的《執事牌》造型一卡通，希望讓大甲媽的信眾們延續遶境的記憶，並能於日常生活中隨時受到媽祖恩澤護佑永保平安。

執事牌是民間信仰神明出巡為了突顯神威的排場，每年大甲鎮瀾宮媽祖出巡遶境時，會有三十六執事手持執事牌及十八般兵器負責開路，是大甲媽出巡非常重要的儀仗器物，也是能感受到大甲媽威儀庇佑的神物。

一卡通公司這次發行《天上聖母》、《肅靜》、《迴避》3款鎮瀾宮執事牌造型一卡通，特別比照執事牌選用木頭材質製作，文字或是雕花均高度還原大甲媽起駕出巡時執事牌，另也推出限量《執事牌》精裝組合套卡，有專屬的精美包裝，還附上陳列展示架，實用外不論是收藏或是擺拍都十分吸睛。

一卡通公司說，每個售價499元，另外推出的鎮瀾宮《執事牌》精裝套卡每套收藏價1480元，20日上午11點起駕開放蝦皮商城獨家網路預購，另實體通路7-ELEVEN ibon、全家FarmiPort也同步開放預購。此外，4月21日起鎮瀾宮附近的鎮瀾買足商店也會有部分現貨供應，數量有限。