同欣電公布財報，今年第一季營收29億元，季減11.8%、年增16.3%；營業毛利8.13億元，季減26.3%、年減30.6%，毛利率28.0%，季減5.5個百分點、年減5.8個百分點；營業利益4.70億元，季減38.4%、年減44.7%，營益率16.2%，季減7個百分點、年減8.4個百分點。稅前淨利4.67億元，季減21.1%、年減57.9%，稅後淨利3.72億元，季減19.6%、年減59.0%；基本每股盈餘2.31元，相較去年同期的5.08元、去年第四季的2.84元雙雙下降，並且連三季下滑，創下十個季度低點。

同欣電表示，由於主力客戶大陸庫存仍相當高，智慧型手機庫存清倉緩慢，加上車用CIS市場亦出現停滯，後續狀況仍不明朗。法人預估，今年第二季營收將與首季相似，而今年下半年可望小幅回溫。

同欣電毛利率是否能維持30-35%區間？同欣電說明，公司部分產品在疫情期間享受到疫情紅利，而疫情後目前現況，毛利以疫情前趨勢評估，公司目標回到疫情前的高標。