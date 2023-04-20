除了南韓人氣男團ASTRO的25歲成員文彬於19日離世，今(20日)再驚傳又有一位南韓諧星徐世源（서세원）在柬埔寨的醫院逝世，享壽67歲，死因尚待調查中。

綜合《KBS》及其他韓媒報導，以喜劇演員身分活躍於娛樂圈的諧星徐世源，在柬埔寨的一間醫院確認離世。據悉，當地官員正將死訊通知他的家人中，而死因是接受靜脈注射後休克身亡，不過詳細原因還尚待警方調查釐清。對此消息，其女兒徐東珠於稍早表示：「感到很震驚，不敢相信！」更指出：「正在和其他家人確認事實中。」

此外，徐世源的前妻，60歲的女星徐貞姬受訪表示：「這很令人震驚！不過因為自己身在國外，而無法確認事實。」並認為這些消息有機率是謠傳，指出此前徐世源就被YouTuber誤傳過一次「假身亡」的事件，但他那時正在過著自己的生活。

事實上，徐世源與前妻徐貞姬結婚32年，於2014年被錄下男方與妻子發生激烈爭吵並鎖喉等家暴行徑，事後訴諸官司並離婚。此外，徐貞姬也曾透露當年之所以會嫁給徐世源，其實是因為她遭到男方性侵而懷孕，只能被迫選擇結婚。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。