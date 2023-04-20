經濟部20日公布最新外銷訂單統計，3月外銷訂單為465.8億美元，月增10.6％，年減25.7％、為連續第七個月負成長。經濟部統計處表示，全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於去年同期所致。

按貨品別觀察，受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，加上面板價格持續低於去年同月，致資訊通信產品及電子產品分別年減26.3％、29.4％，光學器材亦年減35.9％；傳統貨品方面，因全球景氣走緩，業者對設備投資保守觀望，及國際原物料價格低於上年同月，加以海外同業競爭，致塑橡膠製品、化學品皆年減34.2％，基本金屬及機械亦分別年減27.3％及21.3％。

3月外銷訂單海外生產比47.5％，較上年同月下降1.6個百分點，其中以光學器材減11.0個百分點、資訊通信產品減3.3個百分點較多。

展望未來，經濟部表示，雖5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，但全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道，後續發展亟須密切關注，並妥為因應。