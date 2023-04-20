響應世界地球日，迎接綠色經濟風潮，晶華國際酒店集團旗下溫泉飯店礁溪晶泉丰旅，即日起至6月30日推出「森山淨行。迎春」住宿專案，帶領旅客走入自然，體驗環保與永續旅遊的美好。豐富的專案內容包括「淨能苔球植栽DIY」、專人導遊「無痕健行山林之旅」、以及「靜心睡前舒壓伸展體驗」，房客將再獲贈晶泉聯名永續環保杯組，入住雅緻溫泉客房再送自助早餐，兩人成行、每人每晚最低2,700元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含10％服務費及5％稅金，詳情請上官網查詢，或電洽專線02-7735-5005訂房。

「森山淨行。迎春」住房專案中的室內活動亮點為苔球植栽DIY，苔球植栽是環保人士大力推廣的一種植物栽培方式，以苔蘚代替土壤種植，不僅美觀，還能增加室內空氣品質。礁溪晶泉丰旅也鼓勵房客走入戶外，體驗「無痕健行」綠色旅遊方式，強調保持山林的環境原貌，不留下任何痕跡，旅客將在專人帶領下，走訪跑馬古道、林美石磐步道，欣賞大自然美景的同時，也學習保護環境。透過這樣的體驗，讓旅客能夠更深刻地體會到環境保護的重要性，並從中學習如何實踐綠色生活。

一年之計在於春，因此礁溪晶泉丰旅也邀旅客體驗「靜心睡前舒壓伸展」，讓身心返璞歸真，從零開始迎接嶄新的一年。此外，飯店進一步說明，希望透過「森山淨行。迎春」住房專案，實踐與自然共好的永續承諾，而此訂房專案都將主動為房客捐贈100元予財團法人環境品質文教基金會，作為推動環境保育及教育使用基金，以實質的貢獻為環境保育盡一份心力。