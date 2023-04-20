氣象局20日下午再度發出豪、大雨特報，全台有11縣市入列。（圖／氣象局）

受到鋒面影響，各地天氣不太穩定，氣象局今（20）日16時許再發豪、大雨特報，全台有11縣市入列，台中、彰化、雲林等地恐出現豪雨，還有可能伴隨著雷擊、強陣風，低漥地區的民眾要提防淹水的可能。

氣象局今日16時55分發布豪雨特報，影響時間為今日下午至明（21）日，豪雨範圍：台中市山區、彰化縣、雲林縣。大雨範圍：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣。

根據氣象局資料顯示，由於鋒面逐漸通過，各地易有短延時強降雨，今日彰化縣、雲林縣地區及台中市山區仍有局部大雨、豪雨機率，南投、嘉義至屏東、台東及花蓮縣山區也可能會下大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

另外，由於各地陰雨，氣溫也略微下降，中部以北及宜蘭、花蓮高溫24到26度，南部及台東高溫可達29度左右，入夜後中部以北及宜花低溫21、22度，南部及東南部約23、24度。