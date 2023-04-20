台北市中正萬華選區立委情勢轉趨明朗，繼國民黨台北市議員郭昭巖日前宣布參選後，資深媒體人于美人今(20)日早上也正式宣布投入選戰。而之前表態等待黨中央徵召的民進黨北市議員吳沛憶，今下午也在臉書發文宣布，願意在林昶佐之後接下年輕這一棒，守護中正萬華這一席。

吳沛憶今(20日)在臉書發文表示，這段時間以來很多人都說要來中正萬華選舉，對於這些傳聞她都尊重，畢竟她身為在地議員，這些年來蹲點在基層，大家的想法她最了解，也知道大家需要的是怎樣的國會立委。

吳沛憶提到，這幾年和林昶佐合作，為中正萬華在中央跟地方爭取權益，她用做社造的方式深耕中正萬華，雙腳早已踏遍街頭巷弄，數不清的次數。參與政治，對她來說不是個人的名利，重點是如何讓年輕的力量，帶動地方的改變。

吳沛憶強調，她清楚地知道，協助地方都市再生，促進在地攤商、小生意經濟發展，進而走向地方創生，都是她這幾年來跟地方上的夥伴們持續努力的事情。她不需要再花兩個月收集資訊，她現在就已經和大家一起在解決問題。

「從事政治還有一件事很重要，那就是核心價值！」吳沛憶直言，從政的人都必須要有核心價值，責任政治的基礎是信任，要供民眾做長期的檢驗。她在綠營聲勢低迷的時候，都拿下第一名的成績，靠的是雙腳，持續耕耘地方，也堅守著自己的核心價值。「我願意在Freddy之後，接下年輕這一棒，守護中正萬華這一席 ，繼續為大家打拚！」

吳沛憶接受電訪補充，已經明確向黨中央表達參選的意願，以客觀條件來看，她的勝選機率最高。並預估于美人藍綠通吃，面對于壓力大，選舉中碰到知名度高的對手，要加把勁努力。

民進黨台北市黨部主委張茂楠說明，徵召是黨主席賴清德的權限，民調初選約24日結束後，才會討論徵召，民進黨台北市議員劉耀仁、前台北市議員顏聖冠也有進行意願表達，但當然也有可能是奇兵。