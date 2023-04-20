立法院教文會20日審查《文化創意產業發展法部分條文修正草案》，針對防制黃牛，共識只要是以超過票面金額或定價販售或利用電腦掃票、預備犯、以票換票、以票搭售乃至要求清涼照、正妹陪同等「類黃牛」行為，都應列入管理。

包括張廖萬堅、黃國書、張其祿、高金素梅、洪孟楷等多位立委均指出，依目前行政院版定義，「黃牛」是指「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」、及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，然而若屬意圖販售或販售未遂，甚至雖未超過票面金額但是換取不當利益者，包括要求女性粉絲穿內衣開合跳等「類黃牛」是否可裁罰？

文化部長史哲表示，意圖販售如電腦掃票亦在草案定義的黃牛之列，「類黃牛」只要是轉售獲利者都要罰，有些行為甚至可能違反《社維法》或《兒少法》。史哲表示修正草案通過後，黃牛票問題將責成部裡盡快做上路準備，他表示：「我們花很多時間、成本、精力在遏阻跟防治，其實也不是一個最好的事情，最重要還是大家不要買黃牛票。」

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