2022年九合一地方選舉，嘉義地檢署查賄，對13件涉嫌違反公職人員選罷法的當選人提出當選無效之訴，地院已對5件村里長當選無效判決當選無效，還有包括唯一一件嘉義縣陳姓議員及其他當選無效案共8案仍在訴訟中。

嘉義縣布袋鎮前樹林里長莊仁義，去年競選連任，因涉嫌幽靈人口，有12名選民虛偽遷移戶籍，嘉義地院依刑法妨害投票正確罪，判他4月徒刑，檢方提起民事當選無效之訴，地院判決他當選無效，但莊仁義在刑法被判刑後，即辭職，嘉義縣選委會也已於3月18日辦理補選，由莊照鼎當選樹林村長。

嘉義地檢署表示，去年九合一選舉，檢方對13件涉嫌賄選案提起當選無效之訴，包括提13件當選無效之訴，包括1名嘉義縣議員、6名鄉鎮市民代表、6名村里長，而6名村里長當選無效之訴，已有5件宣判當選無效。

陳姓議員當選連任，但競選期間，其妻子、鄉民代表候選人、林姓及嚴姓樁腳等多人涉嫌賄選，被檢方起訴違反公職人員選舉罷免法，檢方因而對陳姓議員提起當選無效之訴。