民進黨台南市第1選區立委初選民調24日登場，現任立委賴惠員20日再轟對手郭貞慧養網軍惡意造謠，同時發祭品文「公司與3等親內有第2間耘非凡，馬上捐」，郭貞慧辦公室回應沒有網軍，只有編制內的真實團隊，說的也都是有所本的事實。

賴惠員20日連續拿出5塊看板，連名帶姓向郭貞慧喊話指稱「陳淑惠、吳岳庭是不是你的助理？」、「林于倫、陳惠蘭與楊榮鍠你認識嗎？」怒控對手花大錢找來網路打手，建構邪惡網軍帝國。

賴惠員團隊指出，李退之、郭貞慧夫妻共當了14年的公務員，卻買了3700萬的豪宅，平均每個月竟可存超過22萬，大酸「真是生財有道」、「錢從哪裡來？」

否認擁有兩間「耘非凡」房屋，賴惠員20宣布，若有買「耘非凡」給女兒當嫁妝，立刻把房子捐給家扶基金會。

郭貞慧夫婿李退之回應沒有網軍，只有真實編制的團隊，說的事情也有所本。（程炳璋攝）

郭貞慧辦公室回應，在網路上所提出的資料與質疑都句句屬實，「團隊的人是真的，說的、傳的也都是真的」。反擊賴被踢爆購買耘非凡豪宅後不願面對問題，只會「一跪、二鬧、三提告」。

郭貞慧團隊提出證據指出，賴惠員3年前競選時就以網軍攻擊對手顏純左醫師，網軍個人臉書文章與賴惠員臉書文章內容一字不改，直接帳號切換複製貼上。另要求賴不要回避幕僚「喬光電平台」一事。