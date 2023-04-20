一名人妻因不滿公公分財產時給了2個大姑透天厝，卻只給老公一塊地，且夫家還處處瞞著她，過戶時也沒有她和孩子的名字，讓她瞬間明白自己終究是個外人，心碎表示「還要這個婚姻幹嘛？」，怎料貼文曝光後，吸引一票網友罵聲連連。

「媳婦永遠就是外人」一名網友在「匿名公社」發文指出，日前公公給了老公一塊地，但2個大姑拿到的卻是位於鬧區的透天店面，每個月光是收開飲料店租客的租金，就可以收到4萬多，讓她覺得憤憤不平。

原PO透露，老公是家中的獨子，大學時就靠自己半工半讀，而2個大姑則是嫁給外商經理及傳統產業小開，讓原PO怒轟「明明都嫁的很好，為什麼還要來跟弟弟搶財產？」，但另她更不解的是，公公從頭到尾都沒告訴她，直接把地過給老公，「沒有我還是孩子的名字」。

讓原PO頓時明白，就算自己生了2個兒子，在夫家眼中終究是個外人，更過分的是就連老公也瞞著她，讓她心碎表示「我不懂我還要這個婚姻幹嘛？繼續做賤自己嗎？」。

怎料貼文曝光後引發熱議，吸引一票網友留言砲轟，「太不要臉了吧，照你的邏輯，以後你娘家遺產的分配也要算你老公一份哦」、「憑哪根蔥分？妳家財產也拿出來分阿，就因為妳這種智障邏輯才會認為人家把你當外人」、「奇怪的媳婦，人家分財產關妳屁事，不會叫妳爸媽分給妳嗎！」、「長輩的財產，高興怎麼分配就怎麼分配，到底乾任何人屁事。說難聽點就算捐出去不留後代，小孩也沒資格說話，何況是媳婦！」。