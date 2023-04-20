王品2023年2月自結合併營收18.24億元，雖月減15.95％、仍年增11.86％，創同期新高、歷史第四高。稅前淨利1.22億元，雖月減達54.98％、仍年增35.64％，稅後淨利1.07億元，雖月減達50.69％、仍年增達65.08％，每股盈餘1.3元。

合計王品前2月自結合併營收39.95億元，年增達19.46％，續創同期新高。由於先前已公布1月自結財報，據此合計推算，前2月稅前淨利3.93億元、年增達近1.03倍，稅後淨利3.24億元、年增達近1.19倍，每股盈餘4.22元。

王品先前指出，雖然去年2月有春節貢獻業績，今年則全數落於1月，但台灣事業群受惠情人節商機及228連假聚餐需求，2月營收表現持續強勁，共有7家業績千萬門市。中國大陸事業群隨著解封後需求復甦，營運表現亦逐步回穩。

王品首季自結合併營收創55.88億元新高，季增11.76％、年增達19.64％，其中台灣事業群41.99億元，季增5.93％、年增達22.96％，連3季創高。中國大陸事業群13.88億元，季增達34.08％、年增10.6％，回升至近5季高點。

展望後市，隨著清明連假及母親節旺季接續到來，王品集團看好業績表現可望續強，並推出多項品牌行銷活動，搶攻6千元現金及連假商機，提升顧客回頭率。而中國大陸隨著消費需求逐步擴大轉佳，營運亦可望持續穩步復甦。