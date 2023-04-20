HAPPY GO鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，今( 4／20)日以永續、公益、母親三大主題舉辦「HAPPY GO地球母親日」記者會，宣布2023年HAPPY GO永續愛地球計畫，首波不僅邀請藝人創作家孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，並發起「十萬夥集 送十萬」社群串聯公益認捐活動，在溫馨五月給家扶基金會扶助的弱勢貧寒的媽媽送暖。孟耿如的創作和家扶媽媽的回收牛仔布手作品即日起於遠東SOGO忠孝館一樓展出，藉此推廣全民減塑減碳愛地球的觀念，鼓勵卡友持續響應回收塑膠卡並下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，為承載萬物生命的地球母親注入新希望。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO去年起推動「改變多一些 快樂多一點」企業永續倡議行動，承諾不再主動發行塑膠卡面的實體會員卡。今年永續行動第一步就是攜手集團百貨零售ESG標竿領航企業的遠東SOGO百貨共同舉辦「HAPPY GO地球母親日」，將卡友響應回收的數千張塑膠卡進行藝術創作，在世界地球日和接下來的母親節檔期於SOGO忠孝館展出，希望用藝術傳達減塑永續能更深入人心。下半年將進一步攜手集團的百貨和量販等通路夥伴，啟動「HAPPY GO永續教育列車」計畫，邀請環境教育認證的生態藝術家，設計一系列以回收卡片為媒材的親子手作和環境教育課程，一起將「改變多一些，快樂多一點」的永續概念推廣到下一代。

遠東SOGO 企業永續委員會執行長楊政憲副總經理出席記者會致詞時表示，HAPPY GO將回收的塑膠會員卡轉變成藝術創作，賦予「永續」新意義，且串連公益幫助弱勢，讓我們相當感動。而週六就是「4／22世界地球日」，遠東SOGO今年更帶頭發起一項關燈的永續倡議「永續地球，關燈一小時」，將在4／22當晚8點到9點，在全台各館，自主關閉外牆等燈源。藉由遠東SOGO發揮通路影響力、以大帶小，邀請我們的品牌專櫃、供應商、利害關係人一起倡議。到目前為止，全台已經有超過400個品牌共同響應，此外，遠東SOGO還有一系列的串連活動。

HAPPY GO以去年新北耶誕城活動期間上千消費者響應回收的塑膠卡作為媒材，邀請孟耿如以馬賽克拼貼的方式進行藝術創作，並與HAPPY GO在母親節前夕發起「十萬夥集 送十萬」公益認捐活動，5月14日前在HAPPY GO APP和雙方社群平台的永續創作po文串聯按讚、達10萬讚數以上，HAPPY GO即捐贈10萬元給家扶基金會幫助弱勢貧寒的媽媽。

家扶基金會周大堯執行長表示，很高興有機會一起響應這次的地球母親日活動，由花蓮家扶幸福小舖的媽媽用回收牛仔布創作並展出，一起傳達永續愛地球的心意。同時也期望，透過HAPPY GO 的十萬夥集愛心認捐公益活動，讓更多民眾關注到辛苦的家扶媽媽，一起按讚送暖給予鼓勵。

即日起至5／2在遠東SOGO百貨忠孝館舉辦的HAPPY GO地球母親日活動，除了欣賞孟耿如的永續藝術創作和家扶基金會自強媽媽運用回收牛仔布親手縫製的的手作品，也鼓勵卡友持續響應三大愛地球行動：回收塑膠卡、下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，可獲得HAPPY GO創意種籽卡和HAPPY GO點數，號召全民一起減塑減碳愛地球。

此外，HAPPY GO積極推動雲端發票存載具以落實減碳愛地球，也特別祭出專屬綁定發票優惠，即日起至5月14日止，首次綁定雲端發票卡友，至全省遠東SOGO、遠東百貨、遠企購物中心、Big City 遠東巨城購物中心消費成功累點，享HAPPY GO點數2倍贈，消費滿千還有機會再抽1000點(限量100名)；HAPPY GO App同步推出「發票綁定會員」專區，另享有限時半價點數兌換茶葉蛋、購物金等多重專屬優惠。