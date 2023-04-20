近年來美國影劇圈致力關注弱勢族群，不少作品都找來非裔或亞裔演員演出，甚至擔綱要角。Netflix新片《非洲女王：克麗奧佩脫拉》（African Queens: Queen Cleopatra，暫譯）也不例外，請到了黑人女星愛黛兒詹姆斯（Adele James）主演，引發許多埃及人反彈。一名律師更憤怒提告，要求Netflix全面撤出埃及。

英國廣播公司（BBC）報導，Netflix上周釋出新片《非洲女王：克麗奧佩脫拉》的預告，點燃了埃及人的怒火。許多人認為，克麗奧佩脫拉不可能是黑人。

Netflix新片《非洲女王：克麗奧佩脫拉》（African Queens: Queen Cleopatra，暫譯）由黑人女星愛黛兒詹姆斯（Adele James）主演。

亞歷山大大帝的將領、馬其頓將軍托勒密（Ptolemy）在西元前305年開創了托勒密王朝，統治埃及。克麗奧佩脫拉在西元前69年出生，18歲時繼承父親托勒密十二世的王位，直到西元前30年去世，是這個希臘語王朝的最後一位女王。此後，埃及陷入羅馬人的統治。

至於克麗奧佩脫拉母親的身份則是眾說紛紜，有歷史學家認為她可能來自埃及當地，也有人認為是非洲大陸其他地方。因此克麗奧佩脫拉的膚色究竟為何，始終成謎。

Netflix今年2月則透過官方粉絲網站Tudum表示，由混血的英國女演員愛黛兒詹姆斯來扮演埃及豔后，是要「向幾世紀以來，關於統治者種族的討論致意」。

不過埃及前文物部長、同時也是著名埃及學家哈瓦斯（Zahi Hawass）指出，「克麗奧佩脫拉是希臘人，她的皮膚是淺色，不會是黑色。」

他補充說，埃及已知唯一的黑人統治者，是西元前747年至西元前656年由庫施王國（Kushite，今努比亞）建立的第二十五王朝，而「Netflix散播埃及文明源自黑人的虛假事實，意圖製造混亂」，呼籲埃及人站出來抵制這個串流媒體巨頭。

埃及律師塞馬力（Mahmoud al-Semary）16日也指控Netflix違反媒體法，「想要促進非洲中心主義（Afrocentric）思維…抹殺埃及人的身分」，要求政府加以封鎖。