MG於2023上海國際車展發表最新純電敞篷跑車Cyberster，展演這款將性能、感性、科技等三種元素巧妙融合的最新力作，同時還以全新上市性能轎跑MG7與純電休旅MG4領銜展演多輛品牌主力車款。

MG Cyberster將性能、感性、科技三種元素巧妙融合的最新力作。（MG Taiwan提供）

1924年於英國創立的MG品牌，曾以經典八角形廠徽和親民實惠小跑車馳名於世，MG Cyberster除了運用流線的車身線條、凌厲的車頭造型加上鍘刀上掀式車門設計，形塑出完美經典的英倫敞篷跑車比例，在操控與車艙佈局更是搭配最新尖端科技，賦予駕駛者前所未有純電駕馭，以及智能前衛的用車體驗，可謂為致敬經典而重新詮釋的新性能跑車。MG Cyberster預計2023下半年全球同步上市並陸續導入各國，為MG品牌跨入100週年獻上最崇高的敬意。

此外，甫於去年9月全球上市並榮獲Euro NCAP五星最高安全評鑑的純電休旅MG4，已於30個歐洲主要國家上市，並陸續開拓其他海外市場，導入如澳洲、泰國等地。MG4從前衛的外觀造型、精銳盡出的座艙科技配置、優異的充電和續行表現、到0-100km/h加速僅需3.8秒的性能表現，在今年1月便於歐洲市場銷售5000輛新車，更在3月份達成單一車型突破「萬台大關」的里程碑（不含大陸市場）。

MG7日前成功締造最新金式世界紀錄，完成從新疆到西藏「最大海拔落差5978.17公尺」之壯舉。（MG Taiwan提供）

全新上市便引起全球車迷廣大關注的MG7，憑藉極具動感優雅的外觀設計、智能豪華兼具的座艙體驗、2.0T渦輪增壓引擎加上9速自排變速箱高性能動力組合、E-LSD電子限滑差速器、mCDC智能可調電控懸吊、以及自動化電動尾翼等越級高階配置，不僅廣獲各界青睞與好評，日前更成功創造歷史，從新疆艾丁湖出發（海拔148.379公尺），途經青海抵達西藏拉瓊拉埡口（海拔5829.788公尺），歷經盆地、冰川、沙漠、雪山等嚴峻地形，完成「最大海拔落差5978.17公尺」之挑戰，締造金氏世界紀錄。

近年在全球快速成長的MG，現今已熱銷全球90多國，累積出口車輛數突破150萬輛，成為連續四年大陸海外銷售冠軍的汽車品牌；此外，MG於全球亦是穩健成長，不僅在2022年全歐洲市場以翻倍之姿大幅成長116%繳出傲人成績單，更在MG品牌發源地英國，2023 第一季以2萬679輛成績相較2022第一季同期相比成長49%，而當家休旅HS車型還榮獲2023年1月單月銷售冠軍，其優異的產品實力不言而喻。