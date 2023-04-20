在東京奧運踢下跆拳道女子57公斤級銅牌的羅嘉翎，在美國公開賽時因為過磅差0.1公斤直接被判定失格，再次談起這起事件，她坦言當時因此難過好幾天，甚至一度刪掉社群媒體軟體，她表示，會吸取經驗，以後面對比賽會更小心。

羅嘉翎在奧運奪牌後知名度大開，加上亮麗外型讓她獲得不少關注，這次在美國發生過磅只差0.1公斤、當場剪髮的事件，讓她心情大受打擊，好在團隊及家人鼓勵、陪伴下，轉戰荷蘭、比利時公開賽都站上頒獎台。

「看到過磅沒過真的很錯愕也很難過，因為是自己的錯。」當時事件發生後，羅嘉翎一度刪掉社群媒體APP，「不去看就沒事，不過後來心情調適好後還是有裝回來啦！」教練劉聰達也透露，當時愛徒哭了好幾天，哭到快沒聲音，好在後來團隊開會講開，她也擦乾眼淚繼續備戰後續比賽。

有了這次「0.1公斤的教訓」，加上下半年起為了拚戰奧運積分須參加密集賽事，羅嘉翎目前都將體重控制在60公斤左右，不像過往可能會到62、63公斤，嚴格的控制體重連教練看了都十分不捨。

「這次過磅就是吸取教訓，不管是教練還是選手都有疏失，以後絕不能再發生。」劉聰達說：「我自己也是過來人，知道降體重很辛苦，尤其現在改規則後，必須要加強重訓，但增加肌肉量對降體重又是挑戰，如何在兩者間取得平衡真的是兩難。但我也有和她說，取得巴黎奧運資格後如果要跳量級，我也OK。」

以往賽事之間間隔不會太密集，羅嘉翎在結束比賽後還能吃些美食舒壓，但現在必須更嚴格控制體重，她也有了另一套紓壓方式，「雖然我現在不能吃，只能看別人吃，會在降體重時看一些煮飯影片，或是煮給別人吃。」