新北市土城區某當舖今（20日）早傳出槍響，一名劉姓少年持槍到當舖門口連開51槍後自行投案。（影片／蔡雯如翻攝）

光天化日下大膽開槍！今（20）日上班尖峰時刻，新北市土城區一家當鋪遭17歲少年掃射51槍，犯案後隨即搭計程車到警局自首。對此，律師林智群也在臉書粉專上點出幫派愛用青少年的諸多原因，大嘆「根本就是完美的免洗筷」，而林智群也認為，案發現場的計程車司機最厲害，笑說「不知道有沒有收車資？」

今日上午9時左右，一名17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，到新北市土城區一間當鋪門口連開51槍，鐵捲門上留下許多彈孔，驚人槍響也嚇壞了附近趕著上班的民眾，所幸沒有造成傷亡。而劉姓少年開槍後也隨即搭上停在路旁的計程車，帶著槍械到警局投案，警方表示，這起事件疑似和幫派糾紛有關。

對此，律師林智群今日下午在臉書粉專《林智群律師（klaw）》發文指出，幫派喜歡培養青少年，其原因莫過於青少年「容易滿足」，只要施予小惠「就跟你走了」，除此之外，少年犯的處理程序也和一般人有所不同。

林智群解釋，少年犯只能收容，不得羈押，年紀在14至18歲還能減刑一次，若是自行投案更有機會爭取減刑，即使犯下最重本刑10年以下的罪，法院也能審酌免刑，林智群不禁感慨，「根本就是最完美的免洗筷」。

不過話鋒一轉，林智群直說：「我覺得左邊那個計程車司機最厲害，乘客開完槍還讓他上車，不知道最後有沒有跟他收車資？」還開玩笑說：「就算是你有槍還是要給錢啊，一碼歸一碼」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「就算他不付，司機應該也不敢勉強」、「朝鐵門開51槍跟朝司機開1槍，嚴重程度差很多，司機大哥應該心裡也有數，搞不好本來就是堂口特約計程車隊派來的老江湖司機」、「大家都蠻淡定的」、「最敬業的小黃司機」、「我覺得車資還是要收啦，不然不就可能變幫助了」、「好奇這司機不會被列入接應共犯」。