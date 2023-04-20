近年在全球快速成長的MG，現今已熱銷全球90多國，累積出口車輛數突破150萬輛，成為連續四年大陸海外銷售冠軍的汽車品牌，MG全球銷量再創新猷；此外，MG於全球亦是穩健成長，不僅在2022年全歐洲市場以翻倍之姿大幅成長116%繳出傲人成績單，更在MG品牌發源地英國，2023年第一季以2萬679輛成績，年成長49%，而當家休旅HS車型還榮獲2023年1月單月銷售冠軍。

甫於去年9月全球上市榮獲Euro NCAP五星最高安全評鑑的全新純電休旅MG4，現今已於30個歐洲主要國家正式上市，並陸續開拓其他海外市場，導入如澳洲、泰國等地，而做為MG品牌邁向電動化的首款純電休旅作品，MG4從前衛的外觀造型、精銳盡出的座艙科技配置、優異的充電和續行表現、到最快0-100km僅需3.8秒加速體驗，MG4不僅佳評如潮在今年1月便於歐洲市場銷售5000輛新車，更在3月份達成單一車型突破「萬台大關」的里程碑(不含大陸市場)，而屢創新高的全球銷售表現亦彰顯MG品牌邁入電車時代深厚的造車實力。

1924年於英國創立的MG品牌，曾以經典八角形廠徽和親民實惠小跑車馳名於世，MG為承襲風靡世界數十載的浪漫情懷，特別於2023上海國際車展搶先亮相旗下最新純電敞篷跑車Cyberster，這款將性能、感性、科技三種元素巧妙融合的最新力作，除了運用流線的車身線條、凌厲的車頭造型加上鍘刀上掀式車門設計，形塑出完美經典的英倫敞篷跑車比例，在操控與車艙布局更是搭配最新尖端科技，賦予駕駛者前所未有純電駕馭，以及智能前衛的用車體驗。電動車時代的新性能美學敞篷跑車MG Cyberster預計將於2023下半年全球同步上市並陸續導入各國，為MG品牌跨入100周年獻上最崇高的敬意。

全新上市便引起全球車迷廣大關注的MG7，憑藉極具動感優雅的外觀設計、智能豪華兼具的座艙體驗、2.0T渦輪增壓引擎加上9速自排變速箱高性能動力組合、E-LSD電子限滑差速器、mCDC智能可調電控懸吊，以及自動化電動尾翼等越級高階配置，廣獲各界青睞與好評，日前更成功創造歷史，性能轎跑MG7締造金氏世界紀錄，完成「最大海拔落差5978.17公尺」之挑戰。