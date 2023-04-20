4月下旬最新面板報價顯示，65、55、43及32吋電視面板報價分別為133美元、95美元、55美元及31美元，上揚7美元、4美元、2美元及1美元。范博毓認為，雖然TV面板價格4月有望延續漲價，不過一二線品牌客戶價格差異程度較大，二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲幅，而一線品牌客戶則仍保有一定程度的議價空間。

以4月電視面板價格來看，全尺寸都維持上漲態勢，預計32吋上漲1美元，43吋上漲3美元，50吋上漲6美元，55吋上漲7～8美元，65吋上漲13美元，75吋上漲10～11美元。按此價格上漲趨勢，TV面板價格最快有機會在5月回到現金成本水位之上。

Monitor面板價格在3月份轉為持平後，目前觀察部分消費性機種需求有開始轉強的跡象，包括高階電競機種，以及一部分的入門平價機種。這一方面來自於下游客戶的回補庫存需求，另一方面也是針對中國內需接下來的618促銷預作準備。因此目前預期4月份的Monitor面板價格全尺寸將維持持平態勢。

NB面板需求進入第2季後，Chromebook需求近期有較明顯的回溫，但其他主流機種的動能，仍受制於品牌客戶持續去化手中庫存，因此暫未見到明顯的增溫，因此目前預期4月份的NB面板價格將持續維持在持平水準。品牌客戶庫存去化的狀況以及面板需求動能何時開始明顯增溫，將是面板價格能否起漲的關鍵。