隨著健康資訊的普及，大家逐漸熟悉膽固醇分為高密度與低密度，前者有益健康，後者危害人體。醫師表示，脂肪也分兩種，一為有害的內臟脂肪，一為有助健康的皮下脂肪，研究指出，有皮下脂肪者比起沒有皮下脂肪者更不容易罹患心血管疾病；而皮下脂肪常出現於四肢，若發胖時連手腳一起胖，其實是健康的。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，內臟脂肪是貯存在人體內臟或內臟周圍的脂肪，例如胃臟、肝臟、胰臟、大小腸等，這類脂肪會傷害代謝系統，且會釋放發炎物質，引發糖尿病、胰島素阻抗、心臟病、中風、癌症、失智等疾病。

他表示，皮下脂肪則相反，是較健康的脂肪，可保護肌肉與骨骼免於撞擊造成的傷害，並可貯存能量，研究發現，有皮下脂肪的人較沒有皮下脂知的人更不容易罹患心血管疾病，「因此，擁有皮下脂肪的胖子可能比瘦子還要健康。」

李思賢表示，人體會胖其實是健康的，尤其若是連手腳都一起胖，代表胖的是皮下脂肪，「反倒是許多人因代謝已經出問題，但身材卻未明顯改變，代表代謝靈活度不佳，」更是健康警訊。