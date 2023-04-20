29歲日本男星黑羽麻璃央暌違4年來台，與導演山口健人宣傳主演新片《離不開你的依賴》，今（20日）接受台媒聯訪時，喜歡棒球的黑羽麻璃央先是自許能成為「演員界的大谷翔平」，並稱想跟台灣職棒「樂天桃猿」的選手傳接球，擔任台日棒球的橋樑，還強調不是因為想看啦啦隊，導演山口健人也立刻跳出來開玩笑說「是我想（跟啦啦隊合作）啦」。雖然工作行程滿檔，但片商還是安排他們吃了各種美食，像是鼎泰豐小籠包、牛肉麵、客家菜、珍珠奶茶，尤其是客家菜中的甜點「黑糖牛汶水」讓他們印象深刻。

黑羽麻璃央自許能成為「演員界的大谷翔平」。（粘耿豪攝）

黑羽麻璃央表示久違出國宣傳很開心，也覺得台灣的街道沒有太大的改變，讓他相當懷念，更特別點名吉野家的豬肉丼，笑曝「台灣的口味比日本好吃，當時在台灣拍戲，住的飯店對面就是吉野家，有天拍攝很晚下班，就想說簡單吃，覺得吃牛丼會太有負擔，所以就吃豬肉，一吃驚為天人，後來還每天都吃」，這次訪台有聽說《關於我和鬼變成家人的那件事》很紅，之後也想和許光漢、林柏宏合作。導演山口健人則是第一次來台，他說，很喜歡侯孝賢、楊德昌執導的電影，最近也有看《返校》跟《無聲》，還特別讚賞《無聲》女主角陳姸霏，「在完全沒有台詞的情況下，她的演出很精彩！」

2人在訪問現場的互動良好，私下會不會互相吐嘈？導演山口健人表示：「修一這個角色後半段其實是非常沮喪的狀態，拍攝現場實際上是很難有比較有趣的互動。」黑羽麻璃央說：「因為修一這個角色是導演以自己為原型去撰寫的，所以他在片場會一直觀察導演在幹嘛，一直注意著他，結果日本電影上映宣傳期時，發現導演暴瘦6公斤，害我有點擔心不知道他怎麼了！」沒想到現場導演卻自爆其實失戀了才會爆瘦。

黑羽麻璃央這次飾演的平凡上班族「園田修一」，和過去2.5次元及驚悚片等形象不太相同，他表示：「過去都演閃閃發光的角色，這次能演到很普通的一般人，要演出屬於一般大眾的平凡煩惱及憂鬱，對我來說能接到不同的角色非常珍貴，非常珍惜，也希望到戲院看看我的演出。」片中園田修一因為無法成為優秀的小說家而有許多煩惱，黑羽麻璃央也透露自己身為演員現階段最大的煩惱，「希望演技可以更好，這一生、一輩子到死都希望，因為這是數字無法呈現出的演員價值」。

導演山口健人自暴因為失戀暴瘦6公斤。（粘耿豪攝）

電影將於28日在台上映，黑羽麻璃央說：「很高興主演的電影可以跨出國界離開日本來到台灣，我在戲院看到上了中文字幕的預告，覺得心情很特別，希望台灣的觀眾看完電影後也可以得到被支持的力量。」導演山口健人也說：「這部電影傳達的是很個人很私人的心情，我相信不管是世界各地的人，都會有相近的煩惱，我很期待台灣的觀眾們看完的感想，希望你們都能在社群分享給我。」也再度幽默喊：「希望記者可以多多寫報導，支持一下演員界的大谷翔平，我也希望有機會能跟樂天女孩合作。」當聽到記者笑虧「這樣標題會變成跟樂天女孩合作」，他笑回：「那我會親自打電話到各家抱怨。」