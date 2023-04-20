力麗(1444)印尼廠第二期工程在年底完工，布產能將達到每月近650萬碼，比目前產能大增7成，營運動能躍進。光隆(8916)則指出，印尼廠的加入，將對成衣事業營占比有提升。

儒鴻指出，印尼廠產能的開出，將對下半年的營運有一定的幫助；儒鴻印尼成衣廠一期已上線，目前產能利用率有7～8成，二期則陸續投產。儒鴻指出，目標是期望下半年二個廠的產能利用率能達到9成以上。

今年底前，儒鴻印尼新廠預計共將開出112條成衣產線，成衣總產能約增加兩成，正好趕上景氣回溫後的旺季需求。除此之外，儒鴻印尼廠第三階段擴增布廠月產能100萬公斤，預計年底可投產。

力麗印尼廠第二期工程內容包括織布二廠、假撚廠以及加工絲廠。力麗統計，印尼廠織布產能原先每月有385萬碼，在進行二期擴產之後，新的產能約可達到每月250萬碼。

由於全球品牌服飾廠下單供應鏈越來越往東南亞集中，包括儒鴻、聚陽等國內主要成衣代工廠都已在印尼擴充或新建成衣產線，力麗指出，近幾年因此積極在印尼投資紡纖上、中游產品產線，以供應當地服飾代工廠的需求。

力麗表示，印尼廠擴充織布產能，就與供應聚陽所需有關。

上半年營運雖保守，不過聚陽對於下半年審慎樂觀看待，預計庫存將調整至第二季末結束，2023年出貨量可達1,700萬打、年增5％。

聚陽SOLE廠擴增80條產線，2026年前逐步開出。

積極轉型成衣廠的光隆，隨戶外機能衣出貨帶動為配合新客戶下，已於越南、印尼同步擴增產線。光隆印尼增設全球第二產區，第一期最快第四季投產。