今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，美國21位眾議員日前聯名致函美國國務卿布林肯，籲邀請蔡英文總統出席11月的領袖會議。對此，總統府表示，關於本次參與APEC的方式，會依照進程做最妥適的規劃與安排。

今年APEC會議預計在2月14日至28日、5月14日至26日、7月29日至8月21日，分別舉辦3場的資深官員會議，外界最關注的經濟領袖會議預計11月中旬在美國舊金山登場。

雖然我國為APEC會員國，但過去的領袖會議依慣例都無法由總統親自出席，而是派出領袖代表參與，蔡英文總統任內，有兩次派親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，2018年開始連續5年派台積電創辦人張忠謀出席。

不過，今年APEC由美國主辦，21位美國聯邦眾議員日前聯名致函布林肯，指稱鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀蔡英文出席11月領袖會議。

總統府發言人林聿禪。(資料照片)

對此，總統府發言人林聿禪表示，台灣參與APEC多年且活躍，而每年度APEC籌備都會有既定的程序，關於本次參與APEC的方式，也會依照進程做最妥適的規劃與安排。