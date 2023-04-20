美台商會會長韓儒伯19日在2023謝年飯透露，台灣將採購多達400枚魚叉反艦飛彈。國民黨台北市議員游淑慧質疑，美國出售給台灣的是連美國一半功力都不到的魚叉飛彈，美軍使用的魚叉飛彈射程有400公里，但售台的飛彈射程僅120至180公里，而且非艦載，所以只能打擊已經接近海峽中線的船艦，戰略緩衝已越來越受解放軍的壓迫，現在又自我限縮。她直言，我們希望有效嚇阻中共武力犯台，但是被閹割的刺蝟有能力遏阻嗎？

游淑慧今(20日)在臉書發文表示，台海作戰場景一直以來以反登陸為主，但是最佳防禦策略是掌握制空與制海，殲敵於海上，像是二次大戰諾曼地登陸的大規模登陸戰已經不太可能。現在解放軍的作戰武器與方式很多元，登陸也不一定是從海上，沒有制空權後，也可以用空降的方式先占領機場、港口等戰略據點以及指揮中心和傳播、資訊、能源系統。

台灣現在一直把戰場設定在陸地，從購買火山布雷系統可以看出來。游淑慧提到，問題是台灣缺乏戰略縱深，不可能像烏克蘭一樣打城鎮戰和消耗戰，所以馬前總統才會說首戰即終戰，現在放棄艦載型變陸基型，到時能不能派上用場都不知道！而且這種精準飛彈需要美國軍規GPS導航，等於控制權還是在美國手上，如果戰爭發生美國不支援，我們就等於買一堆廢鐵，只有挨打的份。

游淑慧強調，其實我們自行研發的雄二飛彈不輸魚叉飛彈，所以國防部當初設想先買32套，以後再補足。一方面金額過於龐大，一方面也是希望能扶持國防自主。美國卻要我們一次買足100套，一下子增加三百多億的國防預算。

游淑慧指出，台灣也向美國買了29套「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）在內。美國也有提供烏克蘭部隊「海馬斯」，但是修改了系統，射程只有80公里，美國讓烏克蘭不能被用來向俄羅斯發射遠程飛彈，降低與莫斯科爆發更大規模戰爭的風險。

游淑慧質疑，根據美國軍方最近外洩的情報，美國知道烏克蘭五月之後就沒有防空能力，屆時美國能否補充上是一大問題。六月美國國債問題到期，白宮必須與共和黨掌握的眾議院談判。共和黨已經表示不願繼續給烏克蘭開空頭支票，烏克蘭會不會成為白宮與眾議院的籌碼就不得而知。烏克蘭戰場已經變成贏不了也停不了的絞肉機，台灣希望成為下一個烏克蘭嗎？美國這次限制魚叉飛彈射程讓人擔心，美國會不會到時也重施故技？

游淑慧直言，我們希望有效嚇阻中共的武力犯台，但是被閹割的刺蝟有能力遏阻嗎？