中山分局20日下午舉辦「校園安全座談會」。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為共同強化校園安全防護能力，全面提升危機控管措施，落實校園安全防護工作，避免危害事件發生，北市警中山分局20日下午舉辦「校園安全座談會」，會中除強化校園安全措施提出報告，另針對少年犯罪分析、預防少年毒品濫用及少年偏差行為輔導工作向各學校充分說明。

中山分局表示，為擴大校園安全維護範圍，將執行五大防護措施：建立緊急聯繫窗口、強化校園周邊熱點巡查、擴大校園安全環境檢測範圍、運用網路科技建立警政、教育網絡群組、召開校園安全座談會，提供學校師生安全無虞的學習環境。

校園多重防護措施包含與轄內各級學校簽定「校園安全支援協定書」，設立緊急聯絡窗口，並與學校共同執行校外聯巡強化巡守功能，減少治安死角，同時擴大辦理校園安全環境檢測評估工作，重新檢視校內、上下課路線沿線安全維護措施、監視錄影器、路燈照明等設備是否充足，運用網路與學校成立「網絡群組」請校方隨時反映校安事件，以通報警察機關共同防處，亦提供各學校申請安全防護講座宣導，提高師生安全防護的警覺意識。