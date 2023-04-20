為持續提升北市中小企業競爭力，北市產業局於今(20)日舉辦112年度「臺北市中小企業知識學苑系列課程」啟動記者會，聚焦「產業數位培育」、「企業永續管理人才培育」及「關鍵趨勢」三大主軸，透過實作培訓、專業認證、大師講座等課程方式，協助北市中小企業對於永續轉型、數位應用與產業趨勢的掌握與提升，將開設7梯(場)次，課程預計培育達550位以上中小企業代表。

產業局陳俊安局長表示，因應疫後開放的市場環境，許多消費型態的轉變，也促使更多的中小企業加速數位工具的各項應用與轉型，以去(111)年度本計畫數位培育課程追蹤分析顯示，在數位工具的應用比例，由課前的47％在課後大幅提升到92％，相關的線上與數位平台流量也提升達25％，進而在整體營業額的成長上達到10％，顯示數位應用已是企業應加速投入的轉型重點。

近年國內外因應極端氣候與環境保護的議題下，產業加速回應對於低碳永續的改善，今年首次辦理「企業永續管理人才培育課程」，並與台灣永續能源研究基金會合作，開設「TCSA台灣企業永續獎與ESG綜合績效獎」培育課程，協助企業培育推動永續及淨零碳排的種子人才，進而促進企業邁向永續轉型。

台灣永續能源研究基金會簡又新大使表示，中小企業發展ESG的好處是能夠創造利基市場，隨著國內外市場對於永續發展議題的重視，越來越多的企業透過永續轉型而發展出新的商業模式，解決包括碳排、水資源、能源等問題，都是未來的關鍵商機。企業分享的代表者之一旭榮集團楊旻翰永續長提到，企業若要接軌國際，就必須符合相關的國際標準，因此取得永續人才培育的認證，協助企業進行ESG永續轉型是目前提升商業價值的重要關鍵之一。

今年度「產業數位培育課程」的特色之一，是協助中小企業於課前進行數位需求的檢測，以提供參訓的企業代表對應更適合的數位培育課程，本次課程內容除近年深受企業青睞的網路社群應用、電商平臺轉型外，今年首度規劃以AI運用為主軸的進階課程，透過AI數據分析結合Line商城，讓中小企業能更精準掌握消費族群，有效提升業績。

今天出席分享的109年優秀學員代表-京源田股份有限公司許庭維總經理指出，透過知識學苑的數位培育課程，讓企業在運用各項網路社群工具(包括FB、IG、Line)以及GOOGLE商家觸及率及客戶評價都有明顯提升，對於營業額的增加有相當顯著的幫助。

「關鍵趨勢講座」則以目前最夯的ChatGPT、AI智能與ESG永續為主題，其中首場將於7月6日邀請到台灣微軟股份有限公司花凱龍首席技術長與台灣人工智慧協會林筱玫執行長，針對近期AI智能與ChatGPT的熱潮，提出深入的觀點分享，為本市產業前瞻佈局找到新的契機。