方男還把個人物品放在大同鄉民代表會門口。（松羅村長林裔璽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方只能勸離。（松羅村長林裔璽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉松羅村近期出現一名方姓男子，霸佔著公車候車區及鄉民代表會門口，並在他的雨傘、背包及布條上寫「無大四」、「比比」等字，為泰雅族性器官的國語音譯，嚴重影響村民觀瞻及造成民怨，經村長林裔璽報警及協調公所處置，卻回應無法可罰；警方表示，如有違法之虞，會依刑法或相關法規偵辦。

松羅村村長林裔璽表示，方男3月就在鄉內四季村、南山村等地遊走，把不雅標語貼在身上和個人物品上，刻意於公開場合展示不當標語，疑似含有性暗示的意圖，造成村民心理恐懼，且不時與人發生口角爭執或肢體衝突，更把行李堆放在代表會門口，林納悶說，「試問在非原住民地區看得見如此現象嗎？」

據了解，有民眾發現方男在全國各原住民部落已聲名狼藉，但他聲稱自己不是遊民，背包與布條上的字是他工作室的名稱，平常隨意到處拍照，方強調，若允許別人做田野調查，那他的行為也該被允許。日前方男與村民發生肢體衝突，方跑到公所申訴，希望社會課應該要制止鄉民不友善的行為。

林裔璽指出，日前報警及向公所申訴，他們都表示無法可管，也拿方男沒轍；但至少要把不雅文字拿掉，不然原住民小孩看到，影響甚鉅，如同都會區小孩看到台語不雅字眼一樣，希望有罰則可約束方男。

宜蘭縣警察局三星分局表示，方男的行為恐觸犯刑法235條，散布、播送或販賣猥褻之文字，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，或社維法第83條，以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人者，可處6千元以下罰鍰。如有違法之虞，請民眾盡速報案，將視現場情形，依相關法規偵辦。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。