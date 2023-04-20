遠傳2021年底宣布成立「遠傳新創加速器」，第一期成果亮眼，遠傳攜手新創團隊打造元宇宙生態圈，在智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域獲得好成績，共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在商機突破一億新台幣。第一屆遠傳總投入人力逾2500人次，舉辦超過250場深度輔導，150場與政府、企業及教育領袖的媒合會談；73場創投媒合活動；超過10家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢。

「遠傳新創加速器」第二期更擴大招募範疇，因應國際淨零趨勢，從5G、元宇宙領域，延伸至全球關注議題，包含ESG、長照、低碳城市等內容，歷經繁複的書面與視訊初審，邀請新創團隊至遠傳總部參與決選，由遠傳總經理井琪率領財務、行銷、科技、企客、數位服務等高階主管擔任評審，現場逐一評分，獲選名單正式出爐，共計17家新創隊伍獲選，連同第一期優秀的7家新創團隊，可獲遠傳提供的商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等豐沛資源，同時遠傳亦將持續協助媒合商業機會，一同壯大5G應用生態圈。

遠傳總經理井琪表示，台灣有許多優秀的新創團隊，帶著執著與熱忱專精研發技術與解決方案，遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的商轉經驗，幫助新創團隊，積極合作，一起拓展低碳城市、ESG淨零、新經濟相關領域應用，將開發資源最大效益化，與新創團隊共創切合產業需求的創新數位服務。

遠傳執行副總經理暨資訊長，同時也身兼遠傳新創加速器執行長的胡德民則表示，遠傳此次在加速器第二期遴選出17支新創精兵，加上第一期7家新創團隊，共計24家，期望能共同達成三大目標：一、共同備戰後疫情時代數位淨零雙轉型的新商機，二、共同深化5G產業應用走向海外，三、共同加速推動遠傳新經濟的成長茁壯。延續遠傳新創加速器第一期的好口碑，第二期將會再接再厲，將遠傳「心生活」與「大人物」科技與新創共享，協助政府將台灣打造成國際的新創樂土，年輕人的新創築夢天堂。

本屆獲選2023「遠傳新創加速器」的24家新創團隊，橫跨五大領域，智慧醫療、ESG淨零、智慧零售服務業＼新經濟、智慧城市＼工廠＼製造、金融保險等五大領域。透過本次評選，我們看見新創破壞式的創新，以及台灣軟、硬體人才的軟實力，遠傳導師們，已經做好準備，將再一次全面協助入選的新創團隊進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證以及市場擴展，目標是在今年第三季末舉辦Demo Day成果發表會展現合作綜效，協助新創團隊在最短的時間內淬鍊出具市場競爭力的5G創新服務，共同搶佔數位經濟商機。