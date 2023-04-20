南投縣議員游顥在6鄉鎮市勤跑基層爭取支持，獲得很多鄉親鼓勵。（宋懷琳提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員宋懷琳、游顥拚黨內民調爭取出線，兩人文宣公布民調時間卻不一致。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣第2選區2024立委選舉，綠營由蔡培慧爭取連任，藍營則是南投縣議員宋懷琳、游顥拚黨內民調爭取出線，兩人文宣公布民調時間卻不一致，兩人解釋，選策會稱4月下旬進行民調，因此各自推測可能日期，預估21日至28日選3天做民調，「除了看支持度，也看各自與蔡培慧互比成績」。意味28日左右公布徵召人選。

南投縣有2席區域立委，第1選區（烏溪線6鄉鎮）民進黨提名南投縣議員蔡銘軒、第2選區（濁水溪線7）由蔡培慧爭取連任；國民黨第1選區提名現任立委馬文君，但南投縣議員宋懷琳、游顥表態參選第2選區立委，選策會與兩人商議後，透過黨內民調決定徵召人選。

立委馬文君過去以些微差距輸給南投縣長許淑華，但馬文君展現民主風範，積極幫許淑華輔選，在國民黨內譽為「南投典範」，締造「黨內初選南投模式」；選策會決定投2選區立委提名也循 「南投模式」，宋懷琳、游顥及黨中央各挑1家民調公司，4月下旬進行電話民調，除了比較民眾支持度，也要看兩人與對手蔡培慧的互比成績，交叉比對後，徵召最強人選出征。

有關可能民調時間，宋懷琳在文宣標示21日至27日；游顥則是推測22日至28日，要支持者該期間晚間6時起在家守電話，為何日期不同？宋懷琳、游顥解釋，黨中央只說4月下旬，所以文宣上日期是推估可能民調時間，選策會將選3天晚上6時起進行電話民調，

游顥說，前輩宋懷琳確實在南投市、名間鄉的知名度高於他，所以勤跑基層爭取支持，這陣子獲得很多鄉親鼓勵；宋懷琳認為，自己在南投市、名間鄉擁有雄厚基層實力，彼此良性競合，現在各自拚民調，結果出爐後當然要合作爭取勝選，再創南投典範。