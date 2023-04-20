⚡️NASA has denied statements by the #Kyiv Regional Military Administration that a bright flash in the sky over the Ukrainian capital was caused by the fall of a satellite of #NASA, BBC News reported. pic.twitter.com/Hholk7FMC3 — KyivPost (@KyivPost) April 20, 2023

烏克蘭首都基輔周三（19日）晚上出現巨大白色光球，民眾拍下後分享到網路，引發熱烈討論。烏克蘭當局推測是美國太空總署（NASA）的衛星結束任務，墜落到地球所造成的現象，但NASA否認，究竟這顆光球是何物，外界眾說紛紜。

綜合外媒報導，烏克蘭周三晚上約10時，一顆巨大光球在首都基輔從天而降，照亮整個夜空，當地民眾目睹相當驚嚇，市區內也響起空襲警報。不過烏軍未啟動防空系統，意味著與俄羅斯空襲無關。

不少人拍下白色光球影片，分享到社群媒體，引發一票網友揣測與討論，懷疑是防空炮、隕石，或是外星人、幽浮等。

NASA日前預告，一顆300公斤重的退役衛星（RHESSI）將於19日墜落地球，烏方一度認為基輔觀測到的光球應是該衛星，但NASA否認，稱RHESSI衛星仍在太空軌道上。

烏克蘭空軍則表示，排除俄軍空襲所造成，懷疑可能是天外飛來的隕石墜落。