屏東大學科學傳播學系為響應4月20日性別平等教育日，特別推出8部《數位性隱私侵害社會檔案》短動畫以及《性平了，然後呢？》實驗作品，全都是由學生以自身經歷創作，當中曾因聲音較細而被叫娘娘腔的王冠鈞，不僅透過《性》讓父親更了解自己，也藉由自己的努力鼓勵到許多人。

屏大科傳系三年級生王冠鈞指出，他在國中時期因聲音較細的關係，被同儕取笑是娘娘腔，還被問是不是女生、有沒有生殖器，對於這樣的嘲笑，現在的他會覺得沒關係，因為他覺得國中生不懂性別平等、沒有性別意識，所以在發言上沒有過多的考量，不知道會傷害別人。

但他不諱言，當時的他很受傷，直到國中快畢業時，在老師的協助下才開始轉念，他很感謝老師不僅很支持他、鼓勵他，還會強烈批評嘲笑人的學生、適時制止他們不當的行為，他一直覺得自己很像「葉永鋕」，但很慶幸自己的觀念有改善，現在可以用自己的努力與方式告訴大家，性別平等這件事。

為此，他自製出《性平了，然後呢？》，希望透過實驗錄像的創作問題意識，讓大眾了解到自己是如何判斷性別，自身是否有把一些刻板印象也放入進去作為依據，王冠鈞說，他期望大家在看到表徵性別較不明顯的人，應給予相對應的尊重。

王冠鈞說，這支實驗錄像作品的製作非常不易，尤其是在採訪、蒐集資料上，其實現在還是很少人願意接觸這個議題，所以他很常被拒絕，最後是父親出面相挺拍攝，這令他很感動，因為父親是個很傳統的人，以前就性別議題有他的堅持，但他現在願意談，也願意從中了解自己的兒子在做什麼。

他強調，希望自己的努力與故事，能藉由影片傳達給更多有共鳴的人，讓他們找到力量，不再不敢為自己的權利發聲。

至於《數位性隱私侵害社會檔案》是由鄞玉晴、王俐雯、陳詩云等3名大三生蒐集網路常見的性隱私侵害社會事件，以短動畫模擬事件情境進行解說與分析，讓性別平等意識更加清晰，了解問題的來源與安全守則。

鄞玉晴說，《數》的製作動機源自前幾年「南韓N號房性虐事件」，根據衛生福利部2021年的統計資料，全國兒童及少年性剝削被害人行為態樣的報告中，以手機拍攝、製作拍私密照或私密影像被隨意散布的事件有千餘件，其中又以12至18歲的青少年比例較高，為使孩子能自我覺察不會成為下一個受害人，他們製作8部相關短片，期盼透過動畫形式親近兒少與青少年，彼此守望與守護。