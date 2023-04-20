新北市長侯友宜昨( 19 )日啟程出訪新加坡，作為2024 年總統大選的熱門人選，外界也都關注侯此次出訪，行程或論述能否突破市政級別到國家高度，或會見到副總理等星國政界人士。前立委郭正亮今( 20 日)指出，侯友宜此次出訪若要達到國家領導的層級，最好的議題就是侯自己曾說的「台灣不要當大國的棋子」，透過與重要人士對談來表達有智慧、有高度的論述。

侯友宜昨晚起飛往新加坡，今日上午拜會當地公私部門，沒有公開行程，中午則參訪濱海灣賓樂雅臻選酒店，討論綠色永續建築，下午參觀南洋理工大學新創基地NTUitive，晚間到紐頓熟食中心（Newton Food Centre）參觀市場改造。

郭正亮今在《大新聞大報卦》節目中表示，侯今日的行程安排有點凌亂，外界也一定會比較其他總統候選人的出訪行程，關注侯友宜能夠見到甚麼層次的人物，而侯現在不只是市長而已，外界都會期待他能從新北市「往上飛」，要見到更高級別的人，討論的議題也要有國家領導的層次，不能停留在城市層級。

郭正亮指出，侯友宜曾講過「台灣不要當強國的棋子」，這個議題處理最好的就是新加坡，介於中美之間兩方都不得罪，也能獲得需要的利益。如果侯友宜這句話能夠在新加坡落實給外界看到，此次出訪就會非常漂亮。

郭正亮認為，侯友宜想往上走，最好的議題就是「不要當強國的棋子」，侯的幕僚也一定要幫他做好功課，研究新加坡是那些部分值得台灣學習，而此次出訪的重點也不在於去了哪些地方，而是要與重要的人對談，讓媒體看到他能夠講出具有智慧的語言就夠了。