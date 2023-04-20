不少人為了求美好體態會想要控制飲食，不過有些人雖然規劃出完善的減肥計劃，卻會因為定力不足而失敗收場，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤女、水瓶女、巨蟹女容易減肥路上屢戰屢敗，其中巨蟹女雖平時有在運動，但會因為隨著情緒的起伏而吃東西，而造成始終無法順利減肥。

▍天秤女

天秤女愛美，愛穿搭配得宜的衣服。且她們也是標準的吃貨，且對美食相當講究，多半也有拿手料理，特別是甜點、再搭配下午茶，簡直愛到不行。可是當天秤女健身大汗淋漓後，總會迫不及待犒賞自己，好不容易瘦下來的她們，又因為吃東西變胖了。

▍水瓶女

水瓶女總是為自己找藉口，明知不能再繼續這樣下去，也會信誓旦旦宣稱明天開始一定要減肥，但三分鐘熱度的她們到了第二天，會因為各種事物的分心，導致減肥計劃不斷地啟動又暫停。

▍巨蟹女

巨蟹女平時喜歡運動，但她們始終無法輕鬆減肥，主要原因是巨蟹女的情緒在作祟，當心情愉悅時即使在減肥，也想用吃東西來及時行樂一下，這時體重也順勢往上增加；心情差時會用吃東西來彌補，結果最後心情緩和了，減肥這件事早已被拋諸腦後。