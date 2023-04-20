昨天晚上到今天白天的大雨讓台中市多處發生淹水，大安區因短時強降雨量過多，灌排共用的溝渠洩水不及，導致南北八路多個東西向路口淹水，立法院副院長蔡其昌今天前往勘查，要求市府盡速解決民眾的水患外，自己也將尋求中央機關協助，爭取中央直接補助經費、進行改善工程解決淹水問題。

立法院副院長蔡其昌表示，收到農民朋友通報，前往大安南北八路勘查，南北八路上多個東西向路口淹水，不僅造成路旁農田的農作物嚴重受損、更影響民眾交通安全，淹水地點鄰近永安國小旁也擔心造成學童上下學危險，因此緊急要求水利會協助加速排水，同時也通報水利局進行相關處理。

現場有民眾都提到，過去該地點每逢下雨就會遇到同樣狀況，多年來建議市府解決問題，無奈遲遲等不到市府提出改善計畫，只要遇到豪雨來襲就要擔心害怕，因此向副院長蔡其昌陳情，希望副院長能夠協助解決問題。

蔡其昌說，除了要求市府盡速解決民眾的水患，自己也會尋求中央機關協助，爭取中央直接補助經費、進行改善工程來解決淹水問題，針對農損的部分，將協助農民朋友爭取救助、照顧農民。

市府水利局則表示，有關大安區南北八路涉及中央農田水利署灌溉排水部分，將再邀集農田水利署會勘協調，共同改善水患問題。