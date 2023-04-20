中國人民銀行（央行）貨幣政策司司長鄒瀾今在記者會回應外媒提問時說，中國不存在長期通縮或通膨的基礎。當前中國物價仍在溫和上漲，M2和社會融資增長相對較快，經濟運行持續好轉，與通縮有明顯區別。

中國央行今舉行第一季金融統計數據記者會，鄒瀾表示，總體看金融數據領先於經濟數據，實際上反映出供需恢復不匹配的現狀，對通縮提法要合理看待，通縮一般具有物價水準持續負增長、貨幣供應量持續下降的特徵且常伴隨經濟衰退，當前中國物價仍在溫和上漲，M2增長相對較快，經濟運行持續好轉與通縮有明顯區別。隨著金融支持效果進一步顯現，消費需求有望進一步回暖，下半年物價漲幅可能逐步回歸至往年均值水平，全年CPI呈U型走勢。中長期看，中國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通膨的基礎。

鄒瀾說，下階段穩健的貨幣政策將精準有力，兼顧把握好穩增長、穩就業、穩物價的平衡，堅持穩健取向，保持總量適度、節奏平穩，創造良好貨幣環境，保持物價基本穩定。