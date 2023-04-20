每年5月至11月的汛期將至，新竹縣政府在汛期前加強防汛整備工作，縣長楊文科20日下午與經濟部水利署第二河川局長楊人傑、縣府工務處長江良淵等人，一同前往竹北溝貝水門視察防汛工作，確保各項設施正常運作，保障民眾生命財產安全。

楊文科表示，在全球氣候變遷的影響下，極端降雨頻繁發生，他感謝局長楊人傑每年這個時刻，都與縣府一起對抗旱災及水災，他也提到，昨晚下了一場大雨，新竹縣大致上沒有災情，僅有少部分地區有土石崩落，為保障鄉親安全，縣府平常都非常重視防汛工作。

第二河川局應變小組已3級開設，啟動今年防汛工作。（邱立雅攝）

楊文科說，縣府工務處每年編列600萬元預算，辦理抽水機、防汛水門、智慧防汛及水患自主防災社區等工作，其中，溝貝幹線的水閘門及兩側滯洪池更是重中之重，設有自動、電動及手動的水閘門，可因應各種狀況，在必要時可調節水位避免淹水災情。

楊人傑表示，2001年納莉颱風、2004年艾利颱風、2019年的517豪雨，皆造成溝貝地區嚴重淹水，溝貝也被納入易淹水地區，二河局與縣府一起合力投入相當多的人力及物力，辦理排水系統改善，不僅加高堤防、設置滯洪池，也設置淹水感測器、水位站，並透過監測設備觀看即時影像，隨時掌握淹水情況並做處理，逐年改善淹水情形。

工務處說，縣府每年皆在汛期前加強防汛整備工作，包含河川及排水設施整理與清淤工作、各項水利建造物檢查及移動式抽水機維護，並確保轄內水位監測站及水位警示系統正常運作等。

縣府管轄坑子口區域排水、竹北市溝貝區域排水感潮段、溝貝幹線排水滯(蓄)洪池等水門設施，共有水門設施11座24門，電動閘門4門、手動閘門4門及自動水門16門與滯(蓄)洪池等水門設施。其中，溝貝幹線排水滯(蓄)洪池有5池，面積1.55公頃，蓄水容量為3.57萬立方公尺，滿足10年保護標準。