響應4月22日世界地球日，帕莎蒂娜國際餐飲集團2023「自然生活節」以「慢嚐在地味，減碳愛地球」為主題在旗下青海法式&義大利餐廳舉辦。並再度與高雄市政府農業局「型農大聯盟」合作，運用型農栽種的食材入菜，於即日起推出「自然生活套餐」，倡導「吃在地，愛地球」，縮短產地到餐桌的距離，讓消費者吃得安心美味，同時也為地球環境保護貢獻一份心力。帕莎蒂娜「自然生活節」在農業局人氣吉祥物高通通的熱舞下就此展開。

帕莎蒂娜國際餐飲集團與高雄市政府農業局「型農大聯盟」合作，倡導「吃在地，愛地球」。(帕莎蒂娜國際餐飲集團提供)

觀看完開場紀錄片《老鷹想飛》後，帕莎蒂娜國際餐飲集團董事長許正吉表示，對於一些人為因素所造成生態浩劫，身為一個企業經營者對此責無旁貸；隨著世界地球日邁入第53年，許正吉董事長呼籲大家要重視減碳與食安。帕莎蒂娜自2007年起率先採用在地食材，寧可用較高的成本，購買友善耕地的農產品，用心嚴選食材讓顧客安心飲食。

帕莎蒂娜採用在地食材，用較高的成本，購買友善耕地的農產品，用心嚴選食材讓顧客安心飲食。(帕莎蒂娜國際餐飲集團提供)

高市府農業局張清榮局長表示，用在地食材烹調，不僅減少碳足跡，每道菜也都能說出一個個高雄在地好故事，透過料理，看見在地風景，感受農友們的用心，實踐產地餐桌的味覺旅行，歡迎大家一起品嚐、推廣尚青尚好的美味在地食材。

農業局張清榮局長表示，透過料理，看見在地風景，感受農友們的用心，實踐產地餐桌的味覺旅行(帕莎蒂娜國際餐飲集團提供)

與會型農有創世紀有機農場蘇冠宇、多菜多滋有機有限公司張振豪及黃思蓓伉儷、享家蔬果園張家芸、以及樸淯鳳梨園洪明偉。帕莎蒂娜法式&義大利餐廳主廚許志興表示，今年在設計自然生活節菜單時，透過高雄市政府農業局的媒介下，運用了「享家蔬菜園」張家芸生產的六龜五彩蕃茄及六龜香水蓮霧並大樹鳳梨，佐以澄清蕃茄醬汁並淋上羅勒油的開胃菜；另有以高雄在地絲瓜創作出《薑味高雄絲瓜濃湯》。甜點主廚黃麗芳則分享一款以大樹鳳梨為主、搭配起司和椰子卡士達的主廚特製甜點《熱帶島嶼》。有關帕莎蒂娜「自然生活節」，活動詳情請上帕莎蒂娜官網（www.pasadena.com.tw）或FB粉絲專頁查詢。