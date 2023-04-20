最強春雨開炸，北部、中部水庫進帳不少，但南部仍然水情告急，曾文水庫不升反降，如今蓄水量僅剩8.9%，對此南水局指出，除了集水區收穫甚少外，由於長時間未有明顯降雨，因此下雨也都優先被乾涸的土壤所吸收。

台灣水庫即時水情顯示，截至今天(20日)下午4點，曾文水庫剩下4400多萬噸、8.9%，比前一天下降0.81%，情況反而比春雨來臨前更為嚴峻。

南水局表示，這波春雨雖然也有影響到南部，但僅為曾文水庫集水區降下14.3毫米雨量，除了集水區降雨情況不佳外，由於過去600多天沒有明顯雨勢，導致河川周邊土壤乾涸，因此集水區的微弱降雨也優先被乾土壤吸收，才會導致水庫水量不升反降。

南水局說，目前能夠期盼的，就是此波大陸東移的鋒面下半部，有一大片雲層正從巴士海峽往東移，尚未入境，預估此波有望為曾文水庫帶來超過100毫米的雨量，但後續仍須看鋒面移動方向才能定論。