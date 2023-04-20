減肥除了運動外，其實睡飽也有助於鏟肉。藥師李翊弘和鄭琳珍提到，去年JACC發表一篇實驗文獻，指睡眠充足有助減重，睡不飽就會導致人想狂吃，且身體耗能減少，改變身體脂肪分布，使腹部脂肪堆積，進而增加罹患慢性疾病的風險。

藥師李翊弘和鄭琳珍在臉書粉專提到，該項研究找來12位參與者，隨機分成兩組，分別是只能睡4小時的睡眠限制組，另一個則是睡眠9小時的美夢組，完成實驗後，兩組再交換實驗模式，並交叉研究，實驗為期14天，除了控制受試者的睡眠外，還監測日常飲食、運動量、體重、睡眠、能量代谢、內臟脂肪等。

實驗結果發現，睡眠不足的情況下會導致人想狂吃，但身體耗能會減少，改變身體脂肪分布，使腹部脂肪堆積，尤其是內臟脂肪，進而增加罹患慢性疾病風險，雖然未從研究中看到荷爾蒙分泌變化，可能意味大腦中樞調控失衡，不易控制食慾，看到高熱量食物會更想吃，就算攝入熱量遠多於消耗熱量，身體也無法調節，表示食慾調節失靈。

李翊弘和鄭琳珍指出，睡眠調控身體的各種荷爾蒙分泌，睡眠時身體分泌生長激素，促進蛋白質合成，有助於肌肉增長和修復，還能促進脂肪代謝，身體更容易利用脂肪作為能量來源，減少脂肪累積，再來是促進骨骼生長，有助增加骨量和密度，減少骨質疏鬆的風險，建議正在減肥中的民眾，最好晚上11點上床睡覺，保持7至8小時的睡眠時間。